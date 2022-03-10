İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! Sadece Türkiye’de yetişen o bitkiyi işaret etti: Hastalıklara birebir

İbn-i Sina'dan sonra 13. yüzyılda Endülüs'te yetişen büyük Müslüman botanik âlimi ve eczacı olan İbn-i Baytar, günümüzde hala varlığını sürdüren "Bitkisel İlaç ve Gıdalar Sözlüğü" kitabında sağlıklı yaşam için kullandığı bitkilerin sırlarını vermeye devam ediyor. Üretmiş olduğu ilaçlar ile dünyanın en iyi eczacılarının başında gelen İbn-i Baytar'ın önerdiği iddia edilen ikşut otu bitkisi hastalıklara şifa oluyor. Büyük botanik alimi İbn-i Baytar, İslam alimlerinin eserlerinden okumalar yapmış ve ilaçları kıyaslama yoluna giderek onların kimyasal özelliklerini incelemiştir. Ünlü alimin bu yöntemleri kendisinden sonraki botanik ve tıp ilmine katkılarda bulunmuştur.

İKŞUT OTU NEDİR?

Yenişafak'ta yer alan habere göre, 13. yüzyılda Endülüs'te yetişen büyük Müslüman botanik âlimi n-i Baytar'a ait kitabın 300 yıllık el yazması kopyası 'Tabiat Eczanesi'nde yer alan 300 çeşit bitkiden elde edilen karışımlar hastalıklara şifa olmaya devam ediyor.

Mardin'de 600 yıllık tarihi Tellallar Çarşısı'nda babadan devraldığı aktarlık mesleğini devam ettiren Remzi Yağmurcu, İn-i Baytar'a ait olduğunu belirttiği el yazması kitabın kopyasında yer alan 300 çeşit bitki, nebat ve baharat türü karışımlarla birçok hastalığa şifa dağıttığını ileri sürüyor. 25 yıllık aktar Remzi Yağmurcu, 'Tabiat Eczanesi' (El mecmue bedeniye fi ilmi hikmen muktesar el adviye el müfrede İbn-i Baytar) kitabında yazılan şifa reçetelerini, milimetrik karışımlarla, hastalıklara karşı tedavi amaçlı bitkisel ilaç yaptığını söylüyor.

İBN-İ BAYTAR EN ÇOK MARDİN'DE YETİŞEN İKŞUT BİTKİSİNİ KULLANDI

Kullanan hastaların çoğu iyileşme belirtileri ve azalan şikayetlerle gelip kendisine teşekkür ettiğini belirten 35 yıllık imam olan Remzi Yağmurcu, "Kitapta yazılan şifalı bitkilerde en çok satılan bitki ikşuttur. İkşut, Arapça'da 'yerekan', mahalli Arapça'da ise 'Ebu safar' olarak bilinir. Ortaçağ'ın en büyük botanik bilimcisi İbn-i Baytar'ın müfredat kitabında ikşut ile ilgili faydalı bilgiler yer alıyor. Hicri 1168 tarihinde yazılan kitapta bu bilgileri görüyoruz. Yurdun dört bir yanında ikşut bitkisi için gelen özel siparişler alıyoruz. Mardin'e özgü şifalı bir ot olan ikşut, karaciğer yağlanması, hepatit ve şeker tedavisine iyi geliyor. Mayıs, ağustos dönemi boyunca toplanan bu ot, kurutulduktan sonra kullanıma hazırlanıyor. Ayrıca kanser için önemli şifa kaynağı olan ısırgan otu, en çok ilgi gören bitki türüdür. Birçok kanser türü üzerinde etkili, acı ve sızıları azaltıyor." dedi.

"İBN-İ BAYTAR 14000 BİTKİYİ İNCELEDİ"

Kitabın yüzyıllardır babadan oğula el değiştirdiğini belirten Yağmurcu, şöyle konuştu: "25 yıldır İbn-i Baytar'ın kitabında yazılan şifalı bitkilerden elde ettiğim karışımlarla, hastalar önce Allah sonra bu ilaçlarla şifa buluyor. Kitaba gözüm gibi bakıyorum. Dedelerimden kalma bir kitaptır. İbn-i Baytar tarafından kaleme alınmış kitapta birçok hastalığa iyi gelen şifalı bitkiler yer almaktadır."

İşte bitkilerle şifa dağıtan İbn-i Baytar tarafından önerildiği iddia edilen ve sadece Mardin yöresinde yetişen ikşut otu ile ikşut otunun iyi geldiği o rahatsızlıklar...

İKŞUT OTUNUN İYİ GELDİĞİ RAHATSIZLIKLAR

Mardin yöresinin meşhur bitkisi İkşut otu, başta karaciğer yağlanması olmak üzere böbrek rahatsızlıklarında, bulanık görme, göz yorgunluğu için bölgedeki aktarlar ve baharatçılar tarafından tavsiye edilmektedir. Antioksidan ve antikanser etkilere sahip olan ikşu otu Mardin yöresinde ise, karaciğer problemleri ve diz ağrıları için sıkça kullanılır.

İKŞUT OTUNUN KULLANIMI

Türkiye'de sadece Mardin yöresinde yetişen ve Mardin kültürüyle özdeşleşen İkşut otunun kullanımı ise şu şekildedir:

Yarım litre kaynamış suya 2 yemek kaşığı ikşut otu atılarak sabaha kadar demlenir.

Daha sonra süzülüp sabah aç karına içilerek tüketilir.

İKŞUT OTU TEDAVİ SÜRESİ

Yaklaşık bir ay günde 3-4 su bardağı içilerek kullanılması önerilir.

Uyarı: Kullanmadan önce doktorunuza danışınız! Bebekler ve çocuklarda kullanılmaz.



