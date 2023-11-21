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İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Hastalıkları önlüyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor

21.11.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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İbn-i Sina'nın doğal reçeteleri aradan binlerce yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından uygulanıyor. Sağlıklı yaşam, hastalıkların tedavileri konusunda çeşitli önerilerde bulunan İbn-i Sina'nın kitaplarından alınan bilgiler günümüze ışık tutuyor. Ünlü alimin şifa kaynağı olan şalgamı da önerdiği ortaya çıktı. İşte şalgamın faydaları

İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Hastalıkları önlüyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina’nın reçeteleri günümüzde de merak ediliyor. Tüketenlerin hastalık yüzü görmediği bitkileri içeren reçeteler hazırlayan İbn-i Sina şalgamın faydalarına da değinmişti. Ünlü tıp aliminin önerdiği şalgamda bulunan likopen mineralleri, C vitamininin temel taşları arasında yer alıyor.

HER DERDE DEVA

İbn-i Sina, vücut direncinin hastalıklara karşı artırılabilmesi için şalgam tüketilmesini öneriyor. Virüslerin baş düşmanı olarak görülebilen şalgam, bağışıklık sisteminin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.

ŞALGAM BİTLİ

İbn-i Sina'nın adeta ömürlük olan reçetesinde yer alan şalgam, birçok fayda sağlayabiliyor. İşte şalgamın sağladığı faydalardan bazıları;

Doğadaki en güçlü antibakteriyel ve antibiyotik besin olarak gösterilebilen şalgam, içeriğinde yüksek seviyede potasyum, magnezyum ve C vitamini bulunduruyor.

şalgam 2

Ayrıca üst solunum yolları sorunlarına karşı oldukça faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra öksürük ve boğaz ağrısı problemlerinin tedavi süreçlerinde de tercih edilebiliyor.

şalgam bardak

HER GÜN BİR BARDAK TÜKETİN

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce önerdiği şalgam suyu, düzenli bir şekilde tüketildiğinde akciğeri ve karaciğeri toksinlerden temizlemede yardımcı olabiliyor. Bu nedenle her gün bir bardak tüketilmesi tavsiye edilebiliyor.

Şalgam, sindirim sisteminin güçlenmesine yararlı olabiliyor. Bunun yanı sıra kabızlık problemine de faydalı olabiliyor.

Şalgamda bulunan likopen minerallerinin, C vitamininin temel taşı olduğu söylenebiliyor. Bu sebeple şalgamın kış boyunca düzenli bir şekilde tüketilmesi, vücuda virüslerin girmesini engelleyebiliyor.

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şalgam ibn-i sina
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