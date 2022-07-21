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İbn-i Sina'nın reçetesinden boğaz ağrısına müthiş çözüm! Öksürüğü kesiyor, bademcikleri iyileşiriyor

21.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksürük, boğaz ağrısı problemlerini yaşayan pek çok kişi, bademciklere iyi gelen tarifleri merak ediyor. İbn-i Sina'nın reçete ettiği boğaz ağrısını geçiren tarif ise, boğaz ağrısını kesmenin en pratik yollarından biri olarak biliniyor. İşte boğaz ağrısı, enfeksiyon ve öksürük gibi şikayetlere iyi gelen İbn-i Sina'nın mucize formulü...

İbn-i Sina'nın reçetesinden boğaz ağrısına müthiş çözüm! Öksürüğü kesiyor, bademcikleri iyileşiriyor

Covid-19, grip gibi salgın hastalıkların devam ettiği bugünlerde, boğaz ağrısından şikayetçi olan pek çok kişi ağrıyı geçirmenin yollarını aramaya koyuldu. Bademcik ve boğazlarda hissedilen ağrı, tahriş sonucu oluşabileceği gibi kapılan bir enfeksiyon ile de yaşanmış olabiliyor. İşte İbn-i Sina'nın reçetesinde bulunan boğaz ağrısını geçiren o tarif!

İBN-İ SİNA'NIN REÇETESİNDEN BOĞAZ AĞRISINA MÜTHİŞ ÇÖZÜM!

Boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetler yaşayan pek çok kişi, ağrıyı geçirmenin formülünü arıyor. Ünlü bilim insanı İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce reçete ettiği bir tarif ise boğaz ağrısını geçirmenin en iyi çözümlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Vücudumuzun en hassas yerlerinden biri olan boğaz bölgesinde, bademciklerin ilhitaplanması ile acı ve ağrı yaşanabiliyor. Özellikle şişkinlik, tahriş, kuru öksürük, kızarıklık gibi birçok sebebi de bulunan boğaz ağrısı, bitkisel yöntemlerle pratik bir biçimde tedavi edilebiliyor.

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Ağrıyı dindirmek için ilaç yerine alternatif tıp yöntemlerini tercih eden kişiler, ünlü tıp alimlerinden olan İbn-i Sina'nın reçetesini yakından merak ediyor.

İbn-i Sina'nın bu özel reçetesinde yazdığı formülde bal ve limon başta olmak üzere sağlık için faydalı besinler karışık şekilde bulunuyor.

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BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN İBN-İ SİNA FORMÜLÜ!

Boğaz ağrısı çayı:

2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı tarçın
1 fincan kaynar su
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı sirke

Yukarıda yer alan malzemeleri karıştırın. Ardından üzerine kaynar su ilave edin ve sonra 1-2 dakika kadar bekletip içebilirsiniz. Bu çay, boğazda bulunan yanma hissini ve ağrıyı kısa sürede iyileştirebileceği gibi bağışıklık sistemine de iyi gelecektir.

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Söz konusu karışımın grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda günde 1-2 defa tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
boğaz ağrısı ibn-i sina
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