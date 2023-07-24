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İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesinde uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı! Bu üç besini mutlaka tüketin

24.07.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina, binlerce yıl önce sağlık üzerine yazdığı kitaplarında yer alan bilgiler ile günümüze ışık tutuyor. İslam alimi olarak tanınan İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesi ortaya çıktı. Bu reçetede yer alan üç besinin ömrü uzatmaya yardımcı olduğu belirtildi.

İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesinde uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı! Bu üç besini mutlaka tüketin

Altın Çağ'ın en önemli doktorlarından İbni-i Sina, İslam döneminde yazdığı kitaplarla günümüze ışık tutmaya devam ediyor. ''Polimerik erken tıbbın babası" olarak da bilinen İbn-i Sina, kitaplarında sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken besinleri yüzyıllar öncesinde söylemiş.

İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesine bakarak uzun yaşamın sırrının ortaya çıktığını söylemek mümkün. Reçetede yer alan üç besinin ömrü uzatmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

Uzun yaşayan kişilerden alınan bilgilere göre daha sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı doğru beslenmeden ve stresten uzak bir hayat sürmekten geçiyor. İbn-i Sina binlerce yıl önce daha uzun yaşamak isteyen kişiler için etkili sonuçlar sağlayacak şu üç besinin tüketilmesini önermiş.

BAKLA

1-) BAKLA

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artıyor bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz anlamda ciddi bir şekilde etkiliyor. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli olarak bakla tüketilmesini tavsiye etmiş.

ÇAM FISTIĞI

2-) ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesi tavsiye ediliyor. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı bir besin olduğundan tüketmekte fayda var.

ISIRGAN OTU 1

3-) ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes alma zorlukları yaşıyor. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açıyor. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri de beraberinde ortaya çıkıyor.

İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söylüyor. Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırıyor. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önlüyor.

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