İbn-i Sina yüzyıllar önce uyarmış! Bu tarif ağrıları anında söküp atıyor

İbn-i Sina'nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler hala büyük bir özenle kullanılıyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. Diz ağrıları için bir tarif öneren İbn-i Sina bu karışımı kitabında belirtmiş. İşte ilaçsız hayat kurtaran tavsiyeler...

DİZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır.

Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur. Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir.

Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor. Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyun yünüyle, koyun yünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

KOYUN YÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.

Koyun yünü sinyal ve radyasyon emicidir.

Koyun yünü dinlendiricidir ve rahat uyku sağlar.

Isıyı dengeleyicidir.

Yağmuru ve suyu çekmez. Dolayısıyla kolay ıslanmaz, ama ortamdaki fazla nemi emer ve rutubet oranını tabii bir şekilde düzenler.

Yün yanmaz. Ateşe, aleve karşı dirençli ve dayanıklıdır.

Alerjik değildir ve alerjik ortamların oluşmasına fırsat vermez.

Koyun yünü uzun ömürlüdür.

Yün terletmez, teri emer, ter yapmaz.

Ağrıları alır. Bir çok romatizma ağrılarına iyi gelir.

Bit, pire, karınca, akrep, yılan ve bir çok haşarat yüne yanaşamaz.

Yün elektriği ref eder. Yünden elektrik cereyanı geçmez, yalıtkandır.

Birçok mikroplar ve hastalık mikropları yünden kaçarlar.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI

Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.



