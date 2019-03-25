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İbrahim Kalın: Barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür" dedi.

İbrahim Kalın: Barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama bulundu.
İbrahim Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir."

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