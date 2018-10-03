İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantının ardından açıklama yaptı.

HAVALİMANI TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

İbrahim Kalın, yeni havalimanının yüzde 97'sinin tamamlandığını ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını kaydetti.

İDLİB MUTABAKATI

Kalın, "Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor." diye konuştu. Filistin meselesini tekrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Ana muhalefet liderinin 'Filistin konusunda bir laf etti mi?' şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri. " diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Kalın, "Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlere mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. Yeni bir sayfanın açılmış olacağını umut ediyorum." dedi.