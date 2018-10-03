İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantının ardından açıklama yaptı.
İbrahim Kalın, yeni havalimanının yüzde 97'sinin tamamlandığını ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını kaydetti.
Kalın, "Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor." diye konuştu. Filistin meselesini tekrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Ana muhalefet liderinin 'Filistin konusunda bir laf etti mi?' şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri. " diye konuştu.
Kalın, "Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlere mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. Yeni bir sayfanın açılmış olacağını umut ediyorum." dedi.
Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ayın içerisinde ya da kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz.
90 günlük bir takvim hazırlanmıştı. Her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz, oyalama taktiğinin bir kenara bırakılması. Eğitimcilerin ve sahadakilerin eğitilmesi. Ortak devriye tamamlanmış olması gerekiyordu. Bir tarih veremiyoruz. Normalde çok önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ortak devriye yapacağız, Münbiçlilerin kendi şehirlerine bir an önce dönmesi hedefler bunlardır. Oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. (Fırat'ın doğusu) Amerikan devletinin yani bir politika ile Suriye'de kalmak istediğini biz biliyoruz. Bunun bu gerekçe ile yapılması halinde bölgedeki gerginliği nasıl tırmandıracağını da biz biliyoruz. DEAŞ gibi örgütlerin tamamen temizlenmesi için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Suriye sahasında, terör örgütü unsurlarına karşı ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız.
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Daha önce de sormuştunuz. Yine aynı cevabı vermek zorundayım. Bu konu kabinenin gündeminde yok.
Tabi Meclis ayağı ayrı bir konu. Meclis biliyorsunuz, kendi kanunlarını çıkarabilir ama kabinenin gündeminde bu konu yok.
Bugün itibariyle yürüyen bir çalışma var diyemem.
Yeni bir IMF modeli, yabancılara teslim ediyorlar, bizim mahremimize giriyorlar gibi ekonomimizi, Cumhurbaşkanımızı hedef olan iftiralar bunlar. Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini ilgili birimleri yönetir. Danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur."
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