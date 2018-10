İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

DÖRTLÜ ZİRVE

"Bu ayın içerisinde ya da kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz.

MÜNBİÇ'TE SON DURUM

90 günlük bir takvim hazırlanmıştı. Her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz, oyalama taktiğinin bir kenara bırakılması. Eğitimcilerin ve sahadakilerin eğitilmesi. Ortak devriye tamamlanmış olması gerekiyordu. Bir tarih veremiyoruz. Normalde çok önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ortak devriye yapacağız, Münbiçlilerin kendi şehirlerine bir an önce dönmesi hedefler bunlardır. Oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. (Fırat'ın doğusu) Amerikan devletinin yani bir politika ile Suriye'de kalmak istediğini biz biliyoruz. Bunun bu gerekçe ile yapılması halinde bölgedeki gerginliği nasıl tırmandıracağını da biz biliyoruz. DEAŞ gibi örgütlerin tamamen temizlenmesi için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Suriye sahasında, terör örgütü unsurlarına karşı ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız.