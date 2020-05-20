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İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Dünya bu pervasızlığa dur demeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:37 | Son Güncelleme

İsrail’in Batı Şeria’yı işgal planına yönelik bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dünya bu pervasızlığa dur demeli" ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Dünya bu pervasızlığa dur demeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail’in Batı Şeria’yı işgal planına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kalın'ın açıklaması şöyle:

"İsrail’de yeni kurulan hükümetin yemin töreninde Batı Şeria’daki yerleşim birimlerini ve Ürdün vadisini ilhak edeceğini açıklaması, İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan işgal politikasının yeni bir adımıdır. Dünya bu pervasızlığa dur demelidir.

Filistin halkını yok sayan hiçbir plan ve girişimin meşruiyeti yoktur. İlhak ve işgal politikalarını doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyenler bu suçun ortaklarıdır. Filistin meselesinde sorun işgalin kendisidir.

Kudüs’ün dini, tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik adımları da şiddetle reddediyoruz. Kudüs, kırmızı çizgimizdir. Kudüs kutsalımızdır. Kudüs, emanetimizdir. Emanete ihanet eden herkes tarih önünde hesap verecektir.

Filistin toprakları Filistinlilere aittir. Kimsenin onun bir karışını bile birilerine peşkeş çekmeye hakkı yoktur. İslam ülkeleri bu konuda acilen adım atmalı ve İsrail’in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkını ve topraklarını korumalıdır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

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