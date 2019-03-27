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İbrahim Kalın: Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra daha güçlü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaparak, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlere yönelik, Kandil'e düzenlenen hava harekâtını değerlendirdi. Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "'Silahlı Kuvvetler, 15 Temmuz’dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu' söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı. Hiçbir ihanete, kumpasa, gevşekliğe prim vermeden yolumuza devam."

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