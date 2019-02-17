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İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen açıklaması(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 01:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili konuştu.

İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili konuştu. Kalın, "Bize olan ulaşan böyle bir şey yok" dedi.
Kalın, "Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye'de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar. 20'ye yakın ülkede FETÖ okulları kapatıldı ya da Maarif Vakfı'na devredildi. Bu çalışmalarımız devam edecek. Onların hamisi, koruyucusu kim olursa olsun yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun onlara karşı bu milletin dik duruşu 15 Temmuz'da ne ise bugün de aynıdır. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır. Gerek dinimize inanç noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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