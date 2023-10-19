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  4. İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize formül! Uyutmayan kas ağrılarını kısa sürede yok ediyor

İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize formül! Uyutmayan kas ağrılarını kısa sürede yok ediyor

19.10.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu kas ve eklem ağrısı olanlar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Doğal tedavi yöntemleriyle tanınan uzman isim; kireçlenmeyi yok eden mucizevi bitkiyi duyurup hazırlanan formülü açıkladı.

İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize formül! Uyutmayan kas ağrılarını kısa sürede yok ediyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu; eklem ve kas ağrısı çeken kişiler ile kireçlenme sorunu yaşayan vatandaşlar için doğal ağrı kesiciyi açıkladı. Bu yöntemin kireçlenmeyi 1 ayda bitirdiği ifade ediliyor.

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KAS VE EKLEM AĞRILARINDAN KURTULUN

Çınar ağacı kürünün yapılışı:

Bir bardak içme suyunu tencerede kaynatın.

  • Çınar ağacı yapraklarını kaynayan suyun içine ilave edin.

    • Bu karışımı yaklaşık 1 dakika kadar kaynatın.

  • Daha sonra ocaktan çekerek karışımı ılımaya bırakın.

  • Hazırladığınız kürü uyumadan önce bir fincan olacak şekilde tüketin.

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ÇINAR AĞACI YAPRAĞININ FAYDALARI

Cilt hastalıklarına iyi gelir:

Cilt insanların en çok önemsediği alanlardan biridir. Ancak ciltte meydana gelen herhangi bir kızarıklık ya da sivilce bile kötü görünüm oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle cilt sağlığını korumak ve cildi olası herhangi bir sağlık sorunundan uzak tutmak için bitkisel yöntemleri deneyebilirsiniz.

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Özellikle çınar ağacının yaprağını tüm cilt sorunlarını yok etmek amacıyla kullanabilirsiniz. İçeriğinde yer alan birçok yararlı madde sayesinde cildinizin bakımlı ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. En sık görülen cilt sorunlarından olan sedef ve egzamayı iyileştirmede çok etkilidir.

Romatizma ağrılarını giderir:

Çevresel ya da yapısal sebeplere bağlı olarak insan vücudunda romatizma ağrıları meydana gelir. Özellikle yaşanılan şehrin soğuk olması çok etkili bir sebep olabilir. Bazı durumlarda çok şiddetlenen romatizma ağrılarını hafifletmek için bazı bitkisel takviyelerden yararlanabilirsiniz.

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Uzun bir yaşam süresi olan çınar ağacı yaprağı romatizma ağrılarını yok etmede büyük yarar sağlayabilir. Aynı zamanda kireçlenmeye karşı da çok etkilidir. Uygulamak için çınar yaprağını kaynatarak, bitki çayı şeklinde düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Diş ağrısını geçirir:

Birçok insanın kabusu haline gelen diş ağrısı bazen çok şiddetli ve dayanılmaz bir hale gelebilir. Diş doktoruna gidip, müdahale edemeyeceğiniz bir zamanda ağrımaya başladığı zaman, doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz.

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Diş ağrısını ilk saatlerde hafifleten ve daha sonraki saatlerde tamamen geçirme etkisine sahip olan çınar ağacı yaprağını kullanabilirsiniz. Çınar ağacı yaprağı ile hazırlayacağınız gargara, diş ağrısını büyük oranda hafifletebilir. Aynı zamanda diş eti hastalıklarında da çok sık kullanılan bir bitkidir.

Kepeği önler:

Çoğu insan genel olarak kuru bir cilde sahiptir. Kuru bir cilde sahip olmanın en kötü taraflarından biri ise sürekli kepek oluşumudur. Önemli bir cilt sorunu olan kepek, özellikle koyu renkli kıyafetler giydiğiniz zaman hemen kendini belli eder ve kişinin rahatsız olmasına yol açabilir.

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Kepek probleminden kurtulmak için kepek giderici şampuanların yanında, aynı zamanda çınar yaprağı kullanabilirsiniz. Yaprakla elde edeceğiniz bitki çayını saçınıza düzenli olarak sürebilirsiniz. Birkaç kullanımdan sonra saç derisinde ortaya çıkan kepek ve kabuklanma tamamen yok olur. Aynı zamanda saç derisini besleyerek, saçın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olabilir.

Ödemi azaltır:

İnsanların vücudu bazı besinlere karşı daha duyarlıdır. Bu duyarlılık sonrasında ya alerjik bir durum ya da ödem gibi vücudun farklı yerlerinde şişlikler meydana gelebilir. Ödemi vücuttan tamamen atmak ve tekrar oluşumunu önlemek için çınar yaprağından faydalanabilirsiniz. Taze yaprakları kaynattıktan sonra düzenli olarak sabah, akşam içerek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda daha sağlıklı bir vücut içinde gerekli olan bir bitkidir.

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çınar yaprağı ibrahim saraçoğlu

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