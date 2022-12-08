İbrahim Saraçoğlu’nun tarifi: Vücuttaki iltihabı söküp atıyor! Egzamanın kökünü kurutuyor

Hem kara hem de beyaz dut sağlık için çok etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Faydaları saymakla bitmeyen dutun kanda bulunan iltihabı söküp atacağı belirtiliyor. Osmanlı döneminden beri iltihaplı hastalıklarda kullanılan dutlar ve dut yaprakları doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Kapanmakta geciken yaralara karşı taze dut yaprağından hazırlanmış ve ılık olarak uygulanacak dut yaprağı çayının pansumanı etkili sonuçlar sağlıyor.

VÜCUTTAKİ İLTİHAP İÇİN DUT KÜRÜ

Kandaki CRP (Chemical Reaktif Protein) yüksekse düşürülmesinde mükemmel bir destekleyicidir. Kandaki iltihaba karşı dut kurusu kürü tarifi şöyle:

Gerekli malzemeler:

Yarım litre su

Bir avuç dolusu beyaz dut kurusu

Hazırlanışı:

Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atın.

6 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Altıncı dakikadan sonra ocaktan alın.

Ilıyınca süzün. Yarısını sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için.

Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden yirmi dakika önce için. Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değildir. Toplam 25 gün uygulanır.

EGZAMA İÇİN DUT KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ellerinde egzaması olan ve 20-25 yıldır uygulamadığı tedavi kalmamış onlarca insan tanıdığını, bazılarının ellerini suya değdiremez hale geldiğini görmüş ve onlara beyaz dut kurusu önermiş. Uygulamaya başlayanlar, başladıktan birkaç gün sonra egzama yaralarının kapandığını ve birkaç hafta sonra tamamen yok olduğunu ve ellerinin adeta pamuk olduğundan bahsetmişler. Saraçoğlu’nun egzamaya karşı önerdiği dut kürü tarifi şöyle:

Gerekli malzemeler:

Yarım litre su

Bir avuç dolusu beyaz dut kurusu

Hazırlanışı:

Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atın ve 6 dakika hafif ateşte kaynatmaya devam edin.

Altıncı dakikadan sonra ocaktan alın. Elinizi yakmayacak derecede sıcaklığa gelince egzamalı ellerinizi kabın içerisine koyun ve en az on dakika bekletin.

Bir saat ellerinizi yıkamayın. Bir saat sonra ellerinizi suyla durulayın. Haftada üç kez bu uygulamayı tekrar edin.

Ellerinizi daldırdığınız kabın soğumamasına özen gösterin. Ellerinizi yakmayacak derecede (ılıktan sıcak) sıcak olmasına dikkat edin.

Egzamanız ayaklarınızda veya el bileklerinizde ise, kaşık veya kepçe yardımıyla egzamalı bölgenin üzerine on dakika boyunca dökün. Egzamalı bölgelerin üzerine dökerken, yakmayacak derecede ılıktan daha sıcak olmasına dikkat edin. Kabın ılımamasına dikkat edin ve gerekirse tekrar ısıtın.

Dikkat: Şeker hastalarının kan şekerini yükselteceğinden dolayı, beyaz dut kurusu kürünü uygulamamaları gerekir.

BEYAZ DUT KURUSU FAYDALARI

Dut kurusu antioksidan kaynağı olarak bilinir. Günde bir avuç kadar dut kurusu tüketmek vücut direncinizi artırır. Ek olarak dut kurusu metabolizma hızınızı artırarak kilo vermenize yardımcı olur. Vücuttan ödem atılmasını da sağlayan dut kurusu, bu sebeplerle diyet listelerinde sıklıkla önerilir.

Dut kurusu karaciğer fonksiyonlarına iyi gelir. Karaciğerdeki yağlanma probleminin önüne geçilmesinde etkili olarak parlak bir cilt elde etmenizi sağlar. Ayrıca karaciğerin kendini yenilemesine yardımcı olarak diğer organların da sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Dut kurusu midesinde problem olanlar için etkin bir kuru yemiştir. Mide gazı, kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerine iyi gelir. Bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Kansızlık problemi yaşayanların özellikle dut kurusu tüketmesi gerekir; çünkü içerisinde bulunan demir sayesinde dut kurusu kansızlık sorununu çözmenize yardımcı olur. Özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketilen dut kurusu sayesinde kansızlığın önüne geçilebilir.

Dut kurusu içerisinde pek çok vitamin bulunur. Bunlardan bir tanesi de C vitaminidir. Dut kurusu C vitamini deposu olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarını daha kolay atlatmanızı sağlar. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncinizi artırır. Doğal bir antibiyotik işlevi üstlenir.

Dut kurusunun kan şekerini düzenleyici etkisi olduğu bilinir. Kan şekerini düzenlediği için de kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Aşırıya kaçmadan düzenli tüketildiği zaman oluşabilecek kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görür. Damar tıkanıklarının önüne geçilmesini sağlar.

Dut kurusunun içerisinde yüksek oranda kalsiyum bulunur. Kalsiyumun da kemik ve diş sağlığına iyi geldiği bilinir. Bu sayede dut kurusu kemik ve diş gelişimini, sağlığını destekler. Özellikle gelişme çağındaki çocuk ve gençlerin dut kurusunu düzenli olarak vücutlarına almaları kemik gelişimleri açısından olumlu sonuçlar verir. Genellikle orta yaşlı ya da yaşlı kadınlarda görülmeye başlayan kemik erimesi problemi için de dut kurusu tüketimi önemli bir yer tutar.

Dut kurusu kemik ve diş sağlığına olan faydaları sayesinde diş eti rahatsızlıklarına da iyi gelir. Özellikle diş eti kanaması problemleri olanların düzenli olarak dut kurusu tüketmeleri gerekir.