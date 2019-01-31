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İbrahim Ulusoy, "Gözün aydın Avcılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar’ı tarif ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar’ı tarif ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı. Toplantı sonrasında İHA muhabirine açıklama yapan Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar’ı tarif ettiğini söyleyerek, "Gözün aydın Avcılar" dedi.
Cumhur İttifakı’ndan da alacakları güç ile Avcılar’ı marka şehir haline getireceklerini belirten İbrahim Ulusoy, "Başından beri gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz projeler. Avcılar’da yola çıkarken halkla beraber yönetelim demiştik, şimdi gönül belediyeciliği ile beraber, memleket işi, gönül işi dedik. Bugün açıklanan manifestodaki 11 ana başlık aslında tam Avcılar’ı tarif ediyor. Avcılar gözün aydın. Büyük bir hizmet aşkı ile büyük bir atılımla beraber geliyor. Alt yapısı, şehircilik planı, imar ile ilgili düzenlemeleri ile sosyal belediyecilik anlayışı içinde halkı ile beraber yöneterek Avcılar’ı marka bir kent yapacağız. Çok da güzel bir ittifakımız var. Cumhur İttifakı’ndan alacağımız güçle beraber Avcılar’ı marka şehir haline getireceğiz" diye konuştu.
Avcılar’da vatandaşların ak belediyecilik ile tanışacağını söyleyen Ulusoy, "Avcılar’da belediyecilik hizmetleri açısından hezimet var. Hizmet değil, hezimet noktasında. İnsanlar sokaklarda ‘gelin artık’ diyorlar. Avcılar’a büyük bir coşku ile geliyoruz" şeklinde konuştu.

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