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İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Karaman'da Ahmet Akkuş, jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı tabancayı, kontrol noktasını geçtikten sonra çıkarmak istedi. Bu sırada tabanca ateş alınca, Akkuş, kasığından yaralandı.

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Niğde'den Karaman'a gelen Ahmet Akkuş (32), jandarmanın kontrol noktasını fark edince, otomobilin torpidosundaki ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi.

Ahmet Akkuş jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra tabancayı çıkarmak istedi. Ancak bu sırada tabanca ateş aldı, Ahmet Akkuş kasığından yaralandı.

Arkadaşı Muzaffer Sağ'ın ihbarı üzerine gelen ambulansla Ahmet Akkuş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından Ahmet Akkuş'un kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız tabanca ve mermi kovanı muhafaza altına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı silah Karaman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mermiyi silahın ağzına verip mi saklıyorlar ben anlamıyorum bu insanların kendilerini asalak gibi vurmalarını.
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