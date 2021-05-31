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Aşırı tüy sorunu yaşayan kadınlar dikkat! Nedeni hormonal olabilir

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üreme çağındaki kadınların yüzde 5 ila 8’ini etkileyen hirsutizmin (aşırı tüylenme) altında yatan neden tespit edildiğinde çözümsüz olmadığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, bu durumun farklı sebeplerinin mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Aşırı tüy sorunu yaşayan kadınlar dikkat! Nedeni hormonal olabilir

Kadınlarda aşırı tüylenme sorunu olarak tarif edilen durum aslında erkek gibi tüylenmedir. Kollarda, bacaklardaki tüylenme değil, kadınlardaki tüylenme bacak iç yüzeyleri karın, uyluk yüzeyleri, yüz, en fazla rahatsız eden çene bölgesi, göğüs, göğüs uç bölgesi gibi örneklerdir. Bu bölgelerdeki tüyler koyu renkli tüylenme olarak çıkmaktadır. Tüylenmenin sebepleri hakkında bilgi veren Opr. Dr. Esra Nur Özgür, “Bu tüylenmenin birinci sebepleri Polikistik over sendromu olarak kadınlarda görülür. İkinci olarak daha nadir yaşlarda ortaya çıkan böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan sıkıntılarda olabilir. Erkek tipi tüylenmelerde genellikle tüylenmeye eşlik eden sivilce, kilo artışı, adet düzensizliği gibi ek sorunlarda olabilir. Bunun tanısını koymak için öncelikle kadın doğum uzman muayenesi, bazen hastalar bu şikayetleri sebebiyle lazere gidip lazerden tedavi alamayınca, cildiye uzmanına da giderler. Saç dökülmesi de eşlik ettiği için cildiye uzmanı veya kadın doğum uzmanına gidilmesi gerekir” diye konuştu.

HORMANAL BOZUKLUKLAR

Hormanol bozuklukların tespit edilmesi durumunda kadın doğum uzmanı tarafından sürecin devam ettirildiği belirten Dr. Esra Nur Özgür, “Adetin 3 günü yapılan bazı testler ile hormonal sıkıntı olup olmadığının kararını verdirir. Öncelikle sebebe bağlı bazı hastalarda erkeklik hormonu denen androken hormonu miktarı yüksektir. Bazı hastalarda miktar yüksek değildir fakat hormon duyarlılığı artmıştır. Çoğunlukla duyarlılık artışını çok görmekteyiz. Polikistik over sendromu ise tek başına bunlarda değil insülin direnci gelişmiştir. Eğer hastanın folikistik over sendromu varsa obezitesi varsa ilk öncelikle yaşam tarzını değiştirmesi, kilo vermesi, insülin direncini kırması için bazı ilaçlar önerilmesidir. Eğer bu sıkıntılara adet gecikmesi eşlik ediyorsa, şiddetli ise hastanın hormonal dengesizliği doğum kontrol hapları dener ve hormonal ilaçlar tedaviye eklenebilir.” dedi.

TEDAVİSİ UZUN SÜREBİLİR

Opr. Dr. Esra Nur Özgür tüylenme tedavisi hakkında, “Tüylenmenin şiddetine göre, androjen seviyesini düşüren ya da androjen düzeyine etkileşimini engelleyen bazı ilaçlar tedaviye eklenebilir. Tedavi uzun sürebilir. Hastalardan sabır bekleriz. En az 2 yada 3 yıl döngüsü vardır. Genellikle ergenlikle başlar . Hastanın sabrıyla ve uyumuyla 2 yıla kadar tedavi süresi vardır. Hasta bu süreden sonra lazerden de yanıt alabilir. Ama erkek gibi tüylenmelerde tek başına asla lazerden yanıt bulamaz ve memnun olamazlar. Polikistik over sendromu kronik bir rahatsızlık olarak düşünebiliriz. Yani hasta obez kilolu ise zayıfladığında genellikle şikayetleri normale dönebilir. Şiddetli polikistik over sendromu varsa mesela hasta tedavi görür tedavi sürecinden de çok güzel yanıt alır, tüylenmesi geçer ,adet düzensizliği düzelir , kiloda verir. Ama tedaviyi bıraktıktan sonra 12 yıl içinde kilo artışı var ise bazen kilo artışı olmasa bile tekrar tüylenme şikayeti olabilir. Bu dönemlerde yine destek tedavisi yapılabilir” bilgilerini verdi.

(İHA)

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