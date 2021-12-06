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İç Denetçi Sınavı soru ve cevapları yayınlandı! 2021 İSG İç Denetçi Sınavı soru cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

06.12.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 5 Aralık'ta uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme (2021-İç Denetçi) Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unun yayınlandığını açıklandı. Peki İç Denetçi Sınavı soru cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte İSG hakkında merak edilenler...

İç Denetçi Sınavı soru ve cevapları yayınlandı! 2021 İSG İç Denetçi Sınavı soru cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 5 Aralık tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme (2021-İç Denetçi) Sınavı'nın soru kitapçığı ile cevap anahtarının belli bir kısmının yayınlandığını açıkladı. İşte İç Denetçi Sınavı soru cevap anahtarı...

İÇ DENETÇİ SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI!

2021-İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri 5 Aralık 2021 tarihinde erişime açılmıştı.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM’nin internet adresinden 25 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaştı. 2021-İç Denetçi Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

5 Aralık'ta gerçekleşen sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen Sınav sorularının tamamına 05 Aralık'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

2021 İSG SINAVI SORU CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
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