İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş’e destek için Bodrum’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İskele Meydanı’nı dolduran yaklaşık 4 bin kişiye hitap etti. Soylu, Tahir Ateş ve Bodrum’un emrinde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Bodrumlulara ileterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, İskele meydanını dolduran Bodrum halkına hitap etti. Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve Belediye Meclis üyesi adaylarını yanına alan Süleyman Soylu Bodrum halkından 31 Mart günü destekleriyle sandıkları patlatmalarını istedi.

Bodrum halkından söz isteyen Süleyman Soylu konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Doktor Tahir Ateş’i seviyor musun? Bodrum. Doktor Tahir Ateş’i yıllardan beri tanıyorum düzgün bir adamdır. Kendi işinin ehlidir ve namusludur. Kıymetli hemşerilerim bu güzel adama, bu Bodrum sevdalısına 31 Mart’da güçlü bir destek verip, sandıkları patlatıp onu Bodrum’da Belediye başkanlığına seçmeye söz veriyor musunuz? Bende size Süleyman Soylu olarak söz veriyorum, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı ve İçişleri Bakanı olarak diyorum ki Doktor Tahir beyin ve Bodrum’un emrindeyim”.

“Atatürkçülük lafla olmaz, icraatla olur”

Miting öncesinde İskele meydanını dolduran kalabalığa seslenen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ise şu ifadelere yer verdi “ Bodrum’da en büyük sorun trafik sorunu. Trafik sorunu nu nasıl çözeceğiz Torba’dan başlayıp Ortakent’e giden çok güzel bir tünel projemiz var. İnşallah en kısa zamanda başlayacak. Bitti mi? Bitmedi. 20 yıl boyunca biz Atatürkçüyüz diyorlar, yaptıkları bir çalışma var mı? Yok. Araştırdım 20 yılda Atatürk ve Cumhuriyet adı verilen hiçbir şey yok. Ben geldiğimde ilk meclis toplantısında alacağım ilk karar Herodot Kültür Merkezinin adını Atatürk Kültür merkezi olarak değiştireceğim. Atatürkçülük sadece lafla olmaz, icraatla olur. Sadece o yeter mi bir sürü belediye cafemiz var ne yapacağız, Kurtuluş savaşı şehitlerimiz var değil mi? Ben bugün burada rahat konuşuyor isem, sizler burada beni dinliyor iseniz onların sayesindedir. Her kafeye Kurtuluş savaşı şehitlerinin ismini vereceğiz. Yine ilk meclis toplantısında bu kararı alacağız” dedi.

"Hayvan Hastanesi yaptıracağım"

Ateş’in açıkladığı projeleri coşku ile karşılayan vatandaşlar, “Bodrum’un başına Tahir gelecek, Doktor gelecek" tezahüratları yaptı. Vatandaşlara yapacağı işleri teker teker anlatan Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Ateş, alt yapı sorununu bitireceğini, çöp sorunu tamamen ortadan kaldıracağını söyledi. Dr. Ateş “Bodrum en pahalı suyu kullanıyor ve en çok su problemini yaşıyor. Biz bu sorununda üstesinden geleceğiz Bodrum’da su problemi kalmayacak. Projelerim arasında hayvan hastanesi yaptırmakta var. Hayvanlar Allahın sesiz kulları. Biz onları da düşündük. Hayvanlar için tam donanımlı bir hastane yaptıracağız. Hiçbir mahallede doğal yaşam parkı, Kent parkları yok. Allahın izniyle tüm mahallere kent park yaptıracağız. Gençlerimiz spor yapacak, çocuklarımız parklarda oynayacak. Yaşlılarımız ağacın gölgesinde kitaplarını, gazetelerini okuyacak. Tüm Bodrum halkı arkamda değil yanımda kalbimde olacak” dedi. Miting sonrası Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve Bodrum Belediyesi Meclis üyesi adaylarını sahneye çağıran Süleyman Soylu coşkulu kalabalığı selamlayıp karanfil attı.

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”