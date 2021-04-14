Pandemi sürecinde evde mutlu olmanın yolları

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasıyla beraber günlük yaşam pratiklerinde değişiklikler oldu. Salgının bulaş hızını azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek için kısıtlamalar da üst noktalara ulaştı. Evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber insanlar kendilerini yeni uğraşlar bulmaya başladı. Evde daha keyifli zaman geçirebileceğiniz püf noktalarını sizler için araştırdık.
Her günün aynı oluşundan sıkıldığımız aşikar. Günlük işlerinizi haftalık planlar çerçevesinde yaparsanız hem daha az yorulmuş hem de vaktinizi kaliteli geçirmiş olursunuz.
Kitap okumanın saati mi olur demeyin, başucunuzda aylardır duran kitapları bitirmek için bundan daha iyi zaman olamaz.
Günümüzde neredeyse her eğitim online olarak alınabiliyor. İlgi duyduğunuz bir alanda online eğitim alabilir, bu süreçte kendinizi geliştirebilirsiniz.
Yapılan araştırmalara göre pandemi sürecinde insanlar daha çok kilo almıştır. Yemek yemek bizler için bir tutku olsa da gerekmedikçe mutfakta zaman geçirmemenizi tavsiye ediyoruz.
Profesyonel olmanıza gerek yok, önemli olan sizi rahatlatacak doğru hareketleri bulmak ve doğru nefes egzersizi ile hareket etmek...İlk zamanlar zorlansanız bile sonra çoğu hareketi kolaylıkla yapacağınızdan şüpheniz olmasın.
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