Pandemi sürecinde evde mutlu olmanın yolları

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasıyla beraber günlük yaşam pratiklerinde değişiklikler oldu. Salgının bulaş hızını azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek için kısıtlamalar da üst noktalara ulaştı. Evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber insanlar kendilerini yeni uğraşlar bulmaya başladı. Evde daha keyifli zaman geçirebileceğiniz püf noktalarını sizler için araştırdık.

HAFTALIK PLANLAMA YAPIN

Her günün aynı oluşundan sıkıldığımız aşikar. Günlük işlerinizi haftalık planlar çerçevesinde yaparsanız hem daha az yorulmuş hem de vaktinizi kaliteli geçirmiş olursunuz.

KİTAP OKUMA SAATİ BELİRLEYİN

Kitap okumanın saati mi olur demeyin, başucunuzda aylardır duran kitapları bitirmek için bundan daha iyi zaman olamaz.

KİŞİSEL GELİŞİMİNİZE YATIRIM YAPIN

Günümüzde neredeyse her eğitim online olarak alınabiliyor. İlgi duyduğunuz bir alanda online eğitim alabilir, bu süreçte kendinizi geliştirebilirsiniz.

MUTFAK İLE ARANIZA MESAFE KOYUN

Yapılan araştırmalara göre pandemi sürecinde insanlar daha çok kilo almıştır. Yemek yemek bizler için bir tutku olsa da gerekmedikçe mutfakta zaman geçirmemenizi tavsiye ediyoruz.