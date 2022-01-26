İçerisine sünger girmeyen, ağzı dar şişeler nasıl temizlenir?

Günlük hayatta bulaşık makinesi veya sünger kullanarak pek çok bulaşık temizlenebiliyor. Fakat ağzı dar şişe ve kavanozlar için bu yöntemler geçerli olmuyor. Bulaşık makinesi bile süngerin ulaşamadığı noktaları temizlemekte güçlük çekiyor. Şişelerin dibine erişilemediğinde ise zamanla yosun tutma gibi hijyen sorunlarıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu sorunlarla karşılaşmamak adına ağzı dar şişeleri temizleme yollarına birlikte göz atalım.
Yarım çay bardağı kadar kahve telvesine su ekleyin ve temizlemek istediğiniz şişenin içine boşaltın.
Şişenin ağzını elinizle kapatarak çalkalayın.
Kahvenin pütürlü yapısı sayesinde erişemediğiniz kısımdaki kalıntılar temizlenecek ve şişeniz parlayacak!
Şişenizin beşte birini dolduracak kadar pirinci şişeye koyun ve üstüne bulaşık deterjanı ekleyin.
Şişenin yarısını geçecek kadar su ekleyip çalkalamaya başlayın. Köpüren suyla derinlemesine temizlik sağlayacaksınız.
Çalkalamayı sürdürün, temizlendiğinden emin olduğunuzda içine su akıtarak pirinçlerin şişeden çıkmasını sağlayın.
Şişelerin dibindeki erişilemeyen kalıntıların temizlenmesini sağlayacak sıvılar hiç şüphesiz ki limon ve sirke!
Evinizde limon veya sirke varsa temizlemek istediğiniz şişenin dibine dökün.
Üstünü sıcak su ile doldurun.
Sabah duruladığınızda erişemediğiniz tüm kalıntıların yok olduğunu göreceksiniz.
Kömürü toz haline getirdikten sonra 1-2 yemek kaşığı kadar kömür tozunu şişeye doldurun ve üzerine ılık su ekleyin.
Şişenin yarısından fazlasını soda ile doldurun ve üstüne yarım limon sıkın.
Bu karışımı 2 saat beklettikten sonra hızlı hızlı çalkalayın.
Dar ağızlı şişe ve kavanozlar besinlerle temas ettikleri için temizlik ürünleri yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi sağlığınız açısından oldukça önemli. Deterjan veya diğer kimyasalları tümüyle arındırmak mümkün olmadığından kolaylıkla durulanabilen ve tamamen zararsız olan bu yöntemleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum