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İçerisine sünger girmeyen, ağzı dar şişeler nasıl temizlenir?

26.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağzı dar şişe ve kavanozlar her mutfakta kullanılıyor. Pratik ve şık olmaları sebebiyle mutfakların vazgeçilmezi olsalar da temizlemesi kullanımı kadar keyifli olmayabiliyor. Neyse ki birazdan okuyacağınız yöntemler sayesinde kolaylıkla bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. İşte karşınızda temiz şişeler için pratik yöntemler, hem de kimyasal ürün kullanmadan!

İçerisine sünger girmeyen, ağzı dar şişeler nasıl temizlenir?

Günlük hayatta bulaşık makinesi veya sünger kullanarak pek çok bulaşık temizlenebiliyor. Fakat ağzı dar şişe ve kavanozlar için bu yöntemler geçerli olmuyor. Bulaşık makinesi bile süngerin ulaşamadığı noktaları temizlemekte güçlük çekiyor. Şişelerin dibine erişilemediğinde ise zamanla yosun tutma gibi hijyen sorunlarıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu sorunlarla karşılaşmamak adına ağzı dar şişeleri temizleme yollarına birlikte göz atalım.

KAHVE TELVELERİ İŞİNİZE YARAYACAK

  • Yarım çay bardağı kadar kahve telvesine su ekleyin ve temizlemek istediğiniz şişenin içine boşaltın.

  • Şişenin ağzını elinizle kapatarak çalkalayın.

  • Çalkalama işlemini tamamladıktan sonra bol suyla iyice durulayın.

Kahvenin pütürlü yapısı sayesinde erişemediğiniz kısımdaki kalıntılar temizlenecek ve şişeniz parlayacak!

TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK PİRİNÇ

  • Şişenizin beşte birini dolduracak kadar pirinci şişeye koyun ve üstüne bulaşık deterjanı ekleyin.

  • Şişenin yarısını geçecek kadar su ekleyip çalkalamaya başlayın. Köpüren suyla derinlemesine temizlik sağlayacaksınız.

  • Çalkalamayı sürdürün, temizlendiğinden emin olduğunuzda içine su akıtarak pirinçlerin şişeden çıkmasını sağlayın.

  • İyice duruladıktan sonra şişeniz tertemiz!

SİRKE VEYA LİMON SUYU İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Şişelerin dibindeki erişilemeyen kalıntıların temizlenmesini sağlayacak sıvılar hiç şüphesiz ki limon ve sirke!

  • Evinizde limon veya sirke varsa temizlemek istediğiniz şişenin dibine dökün.

  • Üstünü sıcak su ile doldurun.

  • Şişenizi bir gece bu şekilde bekletin ve durulayın.

Sabah duruladığınızda erişemediğiniz tüm kalıntıların yok olduğunu göreceksiniz.

KÖMÜR MUTFAKTA DA KULLANILABİLİR

  • Kömürü toz haline getirdikten sonra 1-2 yemek kaşığı kadar kömür tozunu şişeye doldurun ve üzerine ılık su ekleyin.

  • Hızlıca çalkaladıktan sonra kirlerinden arınmış şişenizi durulayabilirsiniz.

ETKİLİ BİR TEMİZLİK ÜRÜNÜ: SODA

  • Şişenin yarısından fazlasını soda ile doldurun ve üstüne yarım limon sıkın.

  • Bu karışımı 2 saat beklettikten sonra hızlı hızlı çalkalayın.

  • Kirden arınan şişenizi durulayın.

Dar ağızlı şişe ve kavanozlar besinlerle temas ettikleri için temizlik ürünleri yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi sağlığınız açısından oldukça önemli. Deterjan veya diğer kimyasalları tümüyle arındırmak mümkün olmadığından kolaylıkla durulanabilen ve tamamen zararsız olan bu yöntemleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.


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