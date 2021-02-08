'İçiciyim' dedi, oyulmuş kitabın içinden hassas terazi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde R.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Çalışma başlatan ekipler, R.A.'ya ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli maddelerden oluşan 62 gram uyuşturucu ele geçirildi. R.A., elde edilen maddeleri içmek için satın aldığını söyledi.
Ekipler şüphe üzerine evde detaylı arama yapmaya başladı. Dolabın içinde içi oyulmuş bir kitaba gizlenmiş vaziyette hassas terazi bulunması üzerine R.A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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