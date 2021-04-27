HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçinden hayvan gübresi çıkmıştı! O çayın satışına izin verilmedi

İçinden hayvan gübresi çıkmıştı! O çayın satışına izin verilmedi

27.04.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da içinden hayvan gübresi çıkan çayın satışlarına izin verilmedi. Semt pazarında denetim yapan zabıta ekiplerinin radarına takılan çay satışı, durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle durduruldu. El konulan çay paketlerine el konularak incelemeye alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında denetimler yapan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce bir vatandaş tarafından kent merkezinden alınan ve içerisinden hayvan gübresi ile torf toprağı çıkan aynı marka çayın satıldığını fark etti.

ÇAY PAKETLERİNE EL KONULDU

Zabıta ekipleri durumu polis ekipleriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük yetkililerince çay paketlerine el konularak incelenmek üzere götürüldü. Öte yandan semt pazarında çay satışını gerçekleştiren kişi hakkında da tutanak tutularak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Çay paketlerinde herhangi bir yabancı maddenin olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.

AW306196_02

AW306196_03

İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
O ilde korkutan görüntü! Akın akın geldilerO ilde korkutan görüntü! Akın akın geldiler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

En Çok Okunan Haberler

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.