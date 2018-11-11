HABER

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve dün devasa kapağının vinçle açılması sonucu içinden mumyalanmış 2 ceset çıkan lahit, traktörlerin römorklarına yüklenerek, İznik Müzesi'ne taşındı. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu.

İznik'te, 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu.

İznik'te bulunan lahit traktörle taşındı

1 / 10

Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1 milyon 200 bin lira bedelle kamulaştırıldı.
2 / 10

Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek, korumaya alındı.
3 / 10

Roma Dönemi'ne ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan nekropol olduğu düşünülen alanda 15 Ekim Pazartesi günü devam edilen arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu.
4 / 10

İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek, çıkarma çalışmalarını sürdürdü.
5 / 10

Lahdin ortaya çıkarılan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde vinçle açıldı. Lahitte, mumyalanmış 2 ceset ve kişisel eşyalar bulundu.
6 / 10

Askeri kıyafetli 2 kişinin, dönemin Roma generalleri olduğu söylendi; ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, lahittekilerin asker cesedi olmadığını açıkladı.
7 / 10

Meriç, lahdin üzerindeki 'Astyris: Sevgili annem Nigreine için kendim satın aldım bu lahdi' anlamındaki yazısına göre, cesetlerin anne ile kızına ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
8 / 10

İçinde mumyalanmış 2 ceset bulunan lahit, vinçle traktörlerin römorklarına yüklenerek, İznik Müzesi'ne taşındı.
9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik Lahit Mezar lahit mumya

En Çok Okunan Haberler

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için korku yaratan açıklama: Sahil şeridinin tamamı...

İstanbul için korku yaratan açıklama: Sahil şeridinin tamamı...

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.