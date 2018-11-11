İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İznik'te, 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu.

İznik'te bulunan lahit traktörle taşındı

1 / 10 Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1 milyon 200 bin lira bedelle kamulaştırıldı.

2 / 10 Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek, korumaya alındı.

3 / 10 Roma Dönemi'ne ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan nekropol olduğu düşünülen alanda 15 Ekim Pazartesi günü devam edilen arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu.

4 / 10 İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek, çıkarma çalışmalarını sürdürdü.

5 / 10 Lahdin ortaya çıkarılan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde vinçle açıldı. Lahitte, mumyalanmış 2 ceset ve kişisel eşyalar bulundu.

6 / 10 Askeri kıyafetli 2 kişinin, dönemin Roma generalleri olduğu söylendi; ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, lahittekilerin asker cesedi olmadığını açıkladı.

7 / 10 Meriç, lahdin üzerindeki 'Astyris: Sevgili annem Nigreine için kendim satın aldım bu lahdi' anlamındaki yazısına göre, cesetlerin anne ile kızına ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

8 / 10 İçinde mumyalanmış 2 ceset bulunan lahit, vinçle traktörlerin römorklarına yüklenerek, İznik Müzesi'ne taşındı.

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