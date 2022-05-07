İçinin faydası yetmiyormuş gibi... Yumurta kabuğundaki saklı mucize

Yumurta sağlığa sağladığı faydalara gündemden düşmüyor. Özellikle organik yumurtalar içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı hastalıklara karşı korur, tok tutar ve kilo vermek isteyenleri destekler.

Yumurtanın faydalarının yanı sıra yumurta kabuğunun da onlarca faydası bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi cilt lekeleri yüzünden oluşan renk farklılıklarını eşitler. Cilt lekelerine için 1 kaşık yumurta kabuğu, 1 kaşık yoğurt, 1 kaşık yumurta akı ve 3-4 damla limon suyu ile karıştırılıp yüze sürülür. 20-25 dakika bekletilir ve yüz ılık su ile durulanır.

BEBEK GİBİ BİR CİLT İÇİN YUMURTA KABUĞU MASKESİ TARİFİ

Bir tane yumurta kabuğu kaynatılarak kurutulup blender da toz haline getirilir. Yumurtanın beyazı ile çırpılır ve yüz maskesi şeklinde kolayca kullanılabilir. Bu karışım yüze sürüp kuruyunca yıkanması gerekir. Cildinizin tazelendiğini siz de fark edeceksiniz. Yumurta kabuğu cilt üzerinde yer alan lekeleri yok etme konusunda çok etkilidir

KAŞINTI VE KIZARIKLIKLAR İÇİN

Tahriş olmuş cildinize 2 adet yumurta kabuğunu elma sirkesi ile karıştırıp 3 gün beklettikten sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Herhangi bir doğal çözüm önerisini denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririz. Yumurta kabuklarını su içerisinde 5 dk kaynatıp kuruladıktan, sonra elma sirkesi içerisinde eriterek bu karışımı cilt üzerinde sürünce, kaşıntılar ve kızarıklıklar tamamen kaybolmaktadır.



