İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Gördüğü esmer tenliyi mülteci zanneden bir anlayış var

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Çataklı, son günlerde tartışma konusu olan düzensiz göçmen ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Çataklı son dönemde tartışmalara neden olan geçici sığınmacı ve göçmen konularında ise rakamlar vererek açıklama yaptı. Türkiye'de son dönemde bu konularla ilgili manipülasyon yapıldığını belirten Çatatklı "Sanki olağan üstü bir durum var gibi yayıldı. Siber suçlarla mücadele ekiplerimiz 'Sessiz İstila' başlığıyla yapılan paylaşımları incelediler. Bunların yüzde 42'si bot hesaplarla yapıldı" dedi.

Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ve yakalanan kaçak göçmen sayılarının kesin olarak bilindiğini ifade eden Çataklı "Bunun altyapısı ve sistemi elimizde var. Bunun sistemini tutuyoruz. Bunları anlattığımız halde ikna olmayan bir kitleyle maalesef karşı karşıya kaldık. Ellerinde hiçbir veri olmadığı halde bunu yaptılar" dedi.

**Bakan Yardımcısı Çataklı'nın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"Milletin hassas noktalarını provoke ediyorlar. 8-10 milyon rakamlarını kullanıyorlar. Bir çok video hazırlanmış. Bir hazırlık olduğu belli. Sosyal medyada başladı ve çok bildik yöntemleri kullandılar. Bir tanesi video yayınladı, bir kaç defa paylaşılmış. Bu görüntülerin İran'a ait olduğunu belirtmişiz ancak bir yıl sonra bu görüntü yeniden dolaşıma sokuldu. Milyonlarca insan bu görüntüyü izledi ancak geçmişte yalanlanmış ve Türkiye'ye ait olmadığı açıklanmıştı.

"YILMAZ ÖZDİL YENİDEN PAYLAŞTI"

Bu sadece bir örnek. YIlmaz Özdil tuttu diğerinin kaldırdığı görüntüyü yeniden paylaştı. Bir yıl önceki paylaşımdan haberin yoktu diyelim ama son olayda biz yine

Türkiye'ye ait olmadığını belirtmişiz. Bu açıklamalardan sonra yeniden dolaşıma sokuyorsunuz bundan iyi niyet aramak mümkün değil. Yılbaşı gecesi çekilen görüntüleri bayramda paylaştılar yeniden. Arap turistler boğazda kiralama yapmışlar tekneyle geziyorlar, bunu 'Vapurda mültecilerden yer kalmadı' diye paylaşıyorlar

Lübnan'da çekilen bir görüntüyü bile Türkiye'de paylaştılar. Yalanlar çok hızlı yayılıyor.

"GERÇEK RAKAM..."

"8 milyon, 10 milyon dediler rakamlarla manipülasyon peşindeler. Gerçek rakam, ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Kayıtlarımızda 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli var. Suriye'deki savaştan ülkemize sığınan kişiler bunlar. Bu sayı nereden nereye geldi sanki anormal bir gelişme varmış gibi kamuoyuna yansıttılar. 2011'den beri Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı, 2013 yılında hızla yukarıya çıktı. Ancak 2017'ye baktığımız zaman bu tarihten sonra yatay bir seyir izlediğini görüyoruz.

3 milyon 762 bin kayıt altında Suriyeli var ama hepsi Türkiye'de bulunuyor demek değildir. 122 bin Suriyeli, 2 yıldır geçici koruma statüleri askıda. Bizde kaydı var ama askıda. Çünkü 2 yıldır bu kişilere temas edememişiz. Resmi işlem yapmamışlar adreslerine gitmişiz yoklar. Ama sistemde tutmaya devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'da ise bu sayı artmaya devam ediyor."

"İKİ SEBEPLE GÖÇMEN GELİYOR"

"Türkiye'ye iki sebeple göçmen geliyor. Biri Avrupa'ya gidebilmek için Türkiye'den geçmek istiyorlar. Afganlar var, daha uzaktan gelenler de var. Bir de uluslararası koruma dediğimiz, yani bulunduğu ülkede can güvenliği tehdit altında olduğu için ayrılmak zorunda kalan ve gelen mülteci olmak için başvuran kişiler var. 320 bin kişi de böyle var. Uluslararası koruma başvurusu yapmış ve işlemleri devam eden kişiler. Bunların içinde değişik ülkelerden insanlar var. Buradaki kritik konu, bunlarla birlikte 4 milyon 82 kişi ediyor. Sonuçta bizim ülkemizde 4 milyon 82 bin sığınmacı var. "

"ASIL KIYAMETİN KOPTUĞU YER..."

Arada 1 milyon 417 binlik bir rakam var. Asıl kıyametin koptuğu yer burası bunlar kim? Bunlar sığınmacı değil düzenli göçmen. Bunun içerisinde öğrenci olarak bulunanlar var, iş yapan iş insanları var. Kendi ülkesinde polismiş gelmiş eğitim alanlar var. Bunlardan 129 bini öğrenci, 94 bini aile izniyle burada kalanlar var. 192 farklı ülkeden gelenlerden oluşuyor bu rakam. Mesela 79 bini Rus, 19 bini Çinli, 16 bini İngiliz, 14 bin Alman, 12 bin de Amerikalı var. Buradan 5,5 milyon yabancıyı mülteci ve sığınmacı zannediyor. Bizde 4 milyon 82 bin sığınmacı var, geriye kalan 1 milyon 417 bini ise düzenli olarak ülkemizde bulunan kişiler.

"HERKESE GÖÇMEN MUAMELESİ YAPILIYOR"

"Herkese göçmen muamelesi yapmaya çalışıyorlar. İslam coğrafyasından Türkiye'ye gelen turistlere yönelik böyle bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Sultanahmet, Ayasofya'da görüntü çekiyor 'Mülteciler bastı' diyor. Esmer tenli her gördüğünü mülteci sanan bir anlayış var maalesef. Asıl işin kritik aşamalarından bir tanesi bu. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelen 4 milyon 512 bin kişi olmuş ve bunlar turist. Peki bunlar ne olacak? Siz hiç ayırt edildiğini gördünüz mü? Bu çok ayıp bir şey. İslam coğrafyasından Türkiye'ye gelen herkese göçmen muamelesi yapmaya elverişli bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar.

Dört başı mağrur bir göç politikamız var. Biz Suriye'nin kuzeyinde güvenli alanlar oluşturduk. Biz bayram için gidişi kapatmadık isteyen herkes gidebiliyor. Bazı aklı evveller gidişi kapattılar şeklinde manipülatif bir dil kullandılar. Biz 'Gitmek istiyorsanız gidin ancak dönemezsiniz' dedik"

