HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye'de şehit ailelerini ziyaret etti.

Erdil, temaslarda bulunmak üzere geldiği Osmaniye Valiliğinde, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, girişimciler, muhtarlar ve çiftçilerle düzenlenen toplantıya katıldı.

Basına kapalı toplantının ardından Erdil, Coşkun ve Durmuşoğlu ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti.

Baba Hamza ve anne Nuriye Karacatilki ile gönüşen Erdil, aileye Türk Bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Anne Karacatilki'ye "Senin bir oğlun da benim" diyen Erdil, "O eskiden senin oğlundu. Şimdi 81 milyonun Mehmet'i oldu. Belki Mehmet'i geri getiremeyiz ama hepimiz de birer Mehmet'iz. Hepimiz senin evladınız artık." dedi.

Erdil, daha sonra 3 yıl önce Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ailesini ardından da Ağrı'da teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Halis Alakel'i evinde ziyaret etti.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildiEsenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi
Avcılar'da minarenin devrilme anı kameradaAvcılar'da minarenin devrilme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depreme canlı yayında yakalandılar!

Depreme canlı yayında yakalandılar!

İstanbul'daki deprem sonrası 34 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da beşik gibi sallanıyor! 34 artçı deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni deprem olacak iddialarına yanıt!

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

Son dakika: Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.