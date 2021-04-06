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  4. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, 361 kişi tutuklanmıştır."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, 361 kişi tutuklanmıştır."

06.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, 361 kişi tutuklanmıştır."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, 361 kişi tutuklanmıştır."

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