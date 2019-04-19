İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hem Bulgaristan'daki vatandaşların daha rahat, daha huzurlu olmaları için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi.

İnce, Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek, anı defterini imzaladı. Ardından Vali Osman Bilgin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan İnce, Sırbistan ziyaretinin ardından buraya geldiğini belirtti.

Sırbistan ile Türkiye arasında son dönemde dostane gelişmelerin yaşandığını aktaran İnce, kendilerinin de bu gelişmeleri desteklemek amacıyla çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Kırklareli'nin Beğendik köyü ile Bulgaristan arasında bir hudut kapısı ve buna benzer düzenlemelerin yapılması için değerlendirmelerde bulunacaklarını aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Bugün Bulgaristan İçişleri bakan yardımcısı ile heyeti burada olacak, toplantılar gerçekleştireceğiz. Bulgaristan malumunuz olduğu üzere bizim komşu ülkemiz. Son dönemde özellikle çok güzel ilişkilerimiz var. Stratejik ortağımız, dostane ilişkilerimiz var. İçişleri Bakanlıkları arasında bakanlarımız düzeyinde de çok güzel gelişmeler ve ilişkilerimiz var. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hem Bulgaristan'daki vatandaşların daha rahat, daha huzurlu olmaları için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise Bulgaristan ile Türkiye arasında kurulması planlanan hudut kapısı dolayısıyla bugün görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti.

