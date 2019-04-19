HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırklareli'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: - "Hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hem Bulgaristan'daki vatandaşların daha rahat, daha huzurlu olmaları için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hem Bulgaristan'daki vatandaşların daha rahat, daha huzurlu olmaları için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi.

İnce, Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek, anı defterini imzaladı. Ardından Vali Osman Bilgin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan İnce, Sırbistan ziyaretinin ardından buraya geldiğini belirtti.

Sırbistan ile Türkiye arasında son dönemde dostane gelişmelerin yaşandığını aktaran İnce, kendilerinin de bu gelişmeleri desteklemek amacıyla çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Kırklareli'nin Beğendik köyü ile Bulgaristan arasında bir hudut kapısı ve buna benzer düzenlemelerin yapılması için değerlendirmelerde bulunacaklarını aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Bugün Bulgaristan İçişleri bakan yardımcısı ile heyeti burada olacak, toplantılar gerçekleştireceğiz. Bulgaristan malumunuz olduğu üzere bizim komşu ülkemiz. Son dönemde özellikle çok güzel ilişkilerimiz var. Stratejik ortağımız, dostane ilişkilerimiz var. İçişleri Bakanlıkları arasında bakanlarımız düzeyinde de çok güzel gelişmeler ve ilişkilerimiz var. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hem Bulgaristan'daki vatandaşların daha rahat, daha huzurlu olmaları için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise Bulgaristan ile Türkiye arasında kurulması planlanan hudut kapısı dolayısıyla bugün görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde devir teslim gerçekleştiBursa Uludağ Üniversitesi’nde devir teslim gerçekleşti
 İş adamı Kerem Göğüş:  FETÖ, Wilma ve bana kumpas kurdu İş adamı Kerem Göğüş:  FETÖ, Wilma ve bana kumpas kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Yardımcısı hudut içişleri

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İçişleri Bakanlığı, Libya'daki operasyonun görüntülerini paylaştı

Bakanlık görüntüleri paylaştı! İşte o dev operasyon...

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

'O bizim anamız' demişti! Bakın ne göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.