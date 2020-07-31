İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Karakol mevzisini ziyaret eden Soylu, burada nöbet tutan askerlerle görüştü. Soylu, Kurban Bayramı’nı kutladığı askerlere, "Allah sizi muhafaza etsin inşallah." dedi.

Karakolda vatani görevini yapan Mehmetçik ile akşam yemeği yiyen İçişleri Bakanı Soylu, askerlerle sohbet etti.

Soylu, bazı askerlerin aileleri ile de telefonda görüşerek, bayramlarını kutladı.

BAYRAM NAMAZINI MEHMETÇİKLE BİRLİKTE KILDI

Kurban Bayramı namazını Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle birlikte kılan Bakan Soylu, sosyual medyada yaptığı paylaşımda "Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.





