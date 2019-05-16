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İçişleri Bakanı Soylu Çatalca'da esnaf ziyareti yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:31 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca esnafını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu Çatalca'da esnaf ziyareti yaptı

Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca esnafını ziyaret etti. Çatalca Öğretmenevi'nde sabah saatlerinde muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle namazını Ferhatpaşa Cami'nde kıldı. Burada bir vatandaşın cenaze namazına da katılan Soylu, daha sonra Çatalca Belediyesi'ne geçti. Burada yeni seçilen Belediye Başkanı Mesut Üner'e tebrik ziyareti yapan Bakan Soylu, belediye çalışanları ile de tokalaşarak işlerinde başarılar diledi.
Süleyman Soylu belediye ziyaretinin ardından Ulus Caddesi'ndeki esnafları gezdi.

(FOTOĞRAF)

İçişleri Bakanı Soylu Çatalca'da esnaf ziyareti yaptıİçişleri Bakanı Soylu Çatalca'da esnaf ziyareti yaptıİçişleri Bakanı Soylu Çatalca'da esnaf ziyareti yaptıİçişleri Bakanı Soylu Çatalca'da esnaf ziyareti yaptı

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