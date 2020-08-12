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  4. İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme

İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 21:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ele aldı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme

Soylu, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, salgınının önlenmesine yönelik tedbirler, illerde valilerin yapması gerekenler ile orman yangınları ve güvenlik konuları değerlendirildi.

İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman da toplantıda hazır bulundu. (AA)

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