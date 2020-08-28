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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Ebru Timtik' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2020 19:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Barosu'na Ebru Timtik'in fotoğrafının asılmasına sert tepki gösterdi. Soylu, "İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Ebru Timtik' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle kınıyorum. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık."

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