İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni açıklama: Gelen mesaj beni çok etkiledi

Dün akşam duyurduğu istifa kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen ve göreve devam edeceğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, süreçle ilgili A Haber'den Şebnem Bursalı'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Bursalı'nın canlı yayında aktardığına göre Soylu, istifasının ardından yaşadığı sürece ilişkin yaptığı açıklamalarda 4 unsura dikkat çekerek şunları söyledi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde, yaşadığımız büyük badirenin içinde bir vesileyle özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insanı boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bigane kalınması sorumsuzluk olurdu.
CUMA GECESİ YAŞANANLAR...
Milletimizin cuma gecesi yaşananlara samimiyetle bakması, ve yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi de benim bu kararımı değiştirmeme önemli etki ve katkı yaptı.
BAHÇELİ'NİN MESAJI
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu. Bahçeli'yi arayarak teşekkür edeceğim.
'ŞEHİT ÇOCUKLARININ MESAJI BENİ ETKİLEDİ'
Şehit çocuklarının 'Biz zaten babasız kaldık. Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulunmuştu.
Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullanmıştı.