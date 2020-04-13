İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni açıklama: Gelen mesaj beni çok etkiledi

Dün akşam duyurduğu istifa kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen ve göreve devam edeceğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, süreçle ilgili A Haber'den Şebnem Bursalı'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Bursalı'nın canlı yayında aktardığına göre Soylu, istifasının ardından yaşadığı sürece ilişkin yaptığı açıklamalarda 4 unsura dikkat çekerek şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde, yaşadığımız büyük badirenin içinde bir vesileyle özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insanı boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bigane kalınması sorumsuzluk olurdu.

CUMA GECESİ YAŞANANLAR...

Milletimizin cuma gecesi yaşananlara samimiyetle bakması, ve yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi de benim bu kararımı değiştirmeme önemli etki ve katkı yaptı.

BAHÇELİ'NİN MESAJI

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu. Bahçeli'yi arayarak teşekkür edeceğim.