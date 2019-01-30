İçişleri Bakanı Soylu Katar’da polis mezuniyet törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da polis adaylarının mezuniyet törenine katıldı.

Katar’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doha Askeri Havaalanı’nda Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Daha sonra Doha Polis Akademisine geçen Soylu, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile akademinin birinci mezuniyet törenine katıldı. Törene Soylu’nun yanı sıra Ürdün İçişleri Bakanı, Filistin ve Kuveyt Bakan yardımcıları katıldı. Çeşitli gösterilerin sergilendiği törenin sonunda 108 öğrenci yemin ederek göreve başladı.

