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İçişleri Bakanı Soylu Trabzon dernekleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu Trabzon dernekleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da bulunan Trabzon dernekleri ile bir araya geldi.

Maltepe'de bulunan Cemil Usta Restoran'da gerçekleşen buluşmaya Kartal Trabzonlular Derneği, Trabzon ve Çaykaralılar Derneği, Kurfalı Karadenizliler Derneği,b Doğu Karadenizliler Derneği, Soğanlık Karadenizliler Derneği, Trabzon Taş Ocağı Köyü Derneği, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Derneği, Akçaabat Düzköy ve Işıklar Köyü dernekleri, Trabzon ve Beşikdüzlüler Derneği başkan, yönetici ve üyeleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda İçişleri Bakanı Soylu, hemşehrileri ile sohbet toplantısı yaparken dernekler adına ise Muharrem Sağlam bir konuşma yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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