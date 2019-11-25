HABER

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de inşaatı devam eden afet konutu sayısı 3 bin 108"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

"Hem öncesini hem afet anını hem de sonrasını kapsayan modern bir afet yönetim bilinciyle hareket ediyoruz" - "Geçen yıl 1788 olaya müdahale etmiştik, bu yıl olay sayımız 2 bin 456'dır. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899, bu yıl ise 20 bin 940'tır. Tüm Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir. Yani hem öncesini hem afet anını hem de sonrasını kapsayan modern bir afet yönetim bilinciyle hareket ediyoruz." dedi.

Soylu, Sheraton Otel'de düzenlenen "Asya Afet Azaltma Konferansı"nda, Türkiye'nin, Asya Afet Azaltma Merkezi üyeliğinin geçen yıl gerçekleştiğini hatırlattı.

Üyelik gerçekleştikten sonra bu konferansın Türkiye'de yapılması önerisinde bulunduklarını belirten Soylu, başkan ve yöneticilerin, öneriye olumlu yaklaştığını ve bugün bu toplantının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Japonya'nın ve diğer Asya ülkelerinin afetlerle alakalı yoğun bir tecrübesi, yüksek bir teknolojik seviyesi ve afetle mücadele kurumlarının olduğunu dile getiren Soylu, dünyada afetlerin yol açtığı zararların, ciddi boyutlarda olduğuna ve
giderek de arttığına dikkati çekti.

Belçika-Brüksel merkezli Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi verilerine göre, 2018 yılında dünya genelinde 68 milyon insanı etkileyen ve
11 bin 804 insanın ölümüyle sonuçlanan 315 doğal afet yaşandığına işaret eden Süleyman Soylu, bu afetlerin yüzde 45'i, ölümlerin yüzde 80'i ve
bu afetlerden etkilenen insanların yüzde 76'sının Asya Kıtası'nda olduğunu söyledi.

Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların 131,7 milyar dolar olduğuna işaret eden Soylu, 1989-2003 yılları arasında dünyada toplam 4 bin 129 afet yaşandığı,
2004-2018 yılları arasında bu sayının 5 bin 227 olduğu bilgisini verdi.

- "Türkiye depremle ilgili acı tecrübe ve büyük kayıplar yaşadı"

Süleyman Soylu, Türkiye'nin, deprem ve heyelan başlıkları başta olmak üzere,
afet riski yüksek bir ülke olduğunu, acı tecrübe ve büyük kayıpların yaşadığını hatırlattı.

1999 Marmara depremindeki yıkımı, o günlerdeki çaresizliği, organizasyon eksikliğini doğrudan sahada yaşadığını ve hissettiğini anlatan Soylu, Türkiye'nin, 1999 depreminden önemli dersler çıkardığına ve bunların pek çoğunu hayata geçirdiğine dikkati çekti.

O tarihten sonra afet yönetimi kavramını yeniden ele aldıklarının altını çizen Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin afet yönetimi noktasındaki organizasyon yapısı üzerinde reform sayılabilecek çok önemli değişimler, gelişmeler ve devrimler ortaya koyduk. Bugün Türkiye'de
afet yönetimi, AFAD Başkanlığımız eliyle gerçekleştirilmektedir. 1999'da ülkemizde sadece 50 deprem gözlem istasyonumuz vardı. Bugün bu sayı 1100'dür ve halen Avrupa'nın
ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz.
AFAD Başkanlığımızda toplam 5 bin 874 personel, 81 il müdürlüğümüz,
11 birlik müdürlüğü, 26 lojistik depo,
47 de lojistik destek depomuz bulunmaktadır. Ülkemizin sathına tüm unsurlarımızla birlikte yayılmış durumdayız. Geçen yıl 1788 olaya müdahale etmiştik, bu yıl olay sayımız 2 bin 456'dır. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899,
bu yıl ise 20 bin 940'tır. Tüm Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız vardır."

- "57 il düzeyinde masa başı ve saha tatbikat gerçekleştirdik"

Bakan Süleyman Soylu, afetle mücadele konusunda 6 stratejik ilke belirlediklerine değinerek, şunları söyledi:

"Bunların ilki 2019 yılını, önümüzdeki yıla da sarkacak şekilde
afetlere hazırlık yılı olarak ilan etmekti ve bunu yaptık. Geniş çaplı bir bilgilendirme, eğitim ve farkındalık kampanyası başlattık. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz. Dünyada, özellikle Almanya'da bunun pek çok etkin örnekleri var. Almanya'da yaklaşık 80 bin gönüllü ile çalışıyorlar. Bizde de bu rakam 40 bini aştı. Üçüncü adımımız, AFAD Akreditasyon Sistemi'nin kurulmasıdır. Dördüncüsü, tatbikatlarımızı arttırmak ve
bunu alışkanlık haline getirmektir.

2019 yılı içinde
57 il düzeyinde masa başı ve saha tatbikatı, 9 bölgesel masa başı ve
saha tatbikatı ile bir ulusal düzeyde tatbikat gerçekleştirdik. Beşinci adımımız, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunu oluşturmak ve burada paydaşların ortak aklını harekete geçirmektir. Son olarak da Afet Risklerini Azaltma Sistemi'ni hayata geçirdik. Burada afet risk haritalarını oluşturduk,
bunları web tabanlı bir dijital platformda ilgili tüm kurumlarla paylaştık. Ayrıca il afet risk azaltma planlarını hazırladık. Bu sayede ilin yöneticilerinin eline afet risklerinin azaltılmasına dönük bir rehber olmasını sağladık."

AFAD'ın ilgilendiği bir diğer konunun ise afet sonrası iyileştirme faaliyetleri olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640,
inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir. Yani afetin hem öncesini, hem afet anını hem de afet sonrasını kapsayan modern bir afet yönetim bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira cezaKaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza
Antalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltıAntalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afet afet konutu Asya Afet Azaltma Konferansı deprem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposunda yangın

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntüler! Yaban domuzlarını elleriyle besliyorlar

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntü! Elleriyle besliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.