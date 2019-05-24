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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ”8 bin bekçi daha alacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kağıthane’de muhtarlarla bir araya gelen çişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”8 bin bekçi daha alacağız.

Kağıthane’de muhtarlarla bir araya gelen çişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”8 bin bekçi daha alacağız. Sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz" dedi. Soylu ayrıca, İstanbulun dünyanın en temiz 3’üncü metropolü olduğunu söyledi.
Bunları merkezlerimizle,karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz” dedi.
“Ben, annelerin çocuklarını hava kirliliğinden kolayı okula göndermek istemedikleri dönemleri hatırlıyorum. Şu an İstanbul dünyanın en temiz 3’üncü metropolü konumundadır.
“Türkiye’yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır” dedi.
Biz bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz ve her türlü riski de alıyoruz ve şu da bilinmelidir ki Türkiye’yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır. Buna yönelik gerçekleşecek bir halel elbette ki hepimizi ve Türkiye’nin geleceğini ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar” şeklinde konuştu.
8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesislerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, İstanbul ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, “Ülkemizin, milletimizin menfaatleri dışında birtakım gelişmeler yüzyıllardır devam etmektedir. Türkiye’yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır” dedi.
“Türkiye’yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul “İpek Yolu”nun kalbidir. İstanbul’u haritadan çıkarılırsa doğu doğuluğunu, batı da batılığını kaybeder. Ne doğunun ne de batının bir anlamı kalmaz. Bu sebepledir ki hem ülkemize hem bu şehre yönelik hesaplar ve ülkemizin, milletimizin menfaatleri dışında birtakım gelişmeler yüzyıllardır devam etmektedir. Bugün yapılması gereken, buna karşı bir direnç ortaya koyabilmek ve bu direnci gerçekleştirebilmektir. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul’da büyük bir terör olayı yaşanmadı. Biz bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz ve her türlü riski de alıyoruz ve şu da bilinmelidir ki Türkiye’yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır. Buna yönelik gerçekleşecek bir halel elbette ki hepimizi ve Türkiye’nin geleceğini ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar” şeklinde konuştu.
“Asayiş konusunda alınacak önlemler hakkında bilgi verecek yeni bir sistem geliştiriyoruz”
Soylu, “Türkiye’de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200’ü İstanbul’da ve 8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz. Bu yeni sistemi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerimizde kullanmaya başlayacağız. İşlerimizi, hizmetlerimizi kolaylaştıracak, çağın gerekliliklerini karşılayacak uygulamalarımız olacak. Örneğin, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili cep telefonlarıyla kullanılabilecek bir mobil yazılım projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın mobil cihazlar üzerinden ihbarlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecekleri bir sistem oluşturduk” dedi.
“İstanbul dünyanın en temiz 3’üncü metropolü konumundadır”
Soylu, “Ben, annelerin çocuklarını hava kirliliğinden kolayı okula göndermek istemedikleri dönemleri hatırlıyorum. Şu an İstanbul dünyanın en temiz 3’üncü metropolü konumundadır. Önceden İstanbul’da 1000’in üzerinde otobüs vardı şimdi ise 6000’in üzerinde otobüs var. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya atılan dedikoduları çok net hatırlıyorum. Artık başı açık olanlar, etek giyenler otobüse binemeyecekler, haremlik-selamlık olacak ve İstanbul’da farklı bir ideoloji uygulanacak dedikoduları herkesin dilindeydi. Fakat son 25 yılda İstanbul dünyanın en özgür şehri oldu. İstanbul, kimsenin etnik kökenine, mezhebine, siyasal düşüncesine, inancına, yaşam tarzına müdahale edilmeyen bir şehir oldu” ifadelerini kullandı.

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