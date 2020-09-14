HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Soylu konuşmasında Anayasa Mahkemesi'nin 'karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenebilir' kararıyla ilgili AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tepki gösterdi.

Soylu şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde basında Anayasa Mahkemesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki şehirlerarası "karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü iptal ettiği şeklinde bir haber yapıldı. Yazım aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi burası bilir. Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Sosyal medyada bir terörizm olduğunu herkes kabul ediyor. Hemen Anayasa Mahkemesi bir düzenleme yapıyor, bunu siz kolluk kuvveti olarak belirleme hakkına sahip değilsiniz diyor. Başımızın üstüne. Sonra vatandaşımız şikayet ediyor. Biz bu kadar hakaretle karşı karşıyayız diyor. Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm devlet büyükleri karşı karşıya kalıyor. Sonra güvenlik tatbikatları var, iptal ettiler. Nesini iptal ettiniz? FETÖ, Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Nerede ele geçirmeye çalıştı? Yargıda, emniyette, TSK'da. Bunlar kim, kamu görevlisi. Kamu görevlileri kamuya nasıl giriyorlar. Ben anlamıyorum. Şartlar, şekiller. Şu özgürlüktür, şu değildir. Burada bir şey yapılmak isteniyor. Sadece terör örgütüne mensupsa kamuya girmesin. Kim girerse girsin. Atıyoruz zaten. Bu özgürlükleri engeller. Peki. Ben gördüklerimi söyleyeyim, sonra ne söylerse söylesinler.

Sevgili AYM Başkanı, size söylüyorum. Şehit cenazelerindeki 1 yaşındaki çocukların gözyaşlarını ben yaşıyorum. Anne ve babalarla biz konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı söyleyin, biz ona inanıyoruz diyen anne babaların itimatın biz sorumluluğumuza alıyoruz. Canı yanan biziz. Onun için sözlerime alınabilirsiniz, alınmayabilirsiniz ama bunu söylemezsem bu dünyaya karşı da öbür dünyaya karşı da kendimi mesul hissediyorum."

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NA SESLENDİ

Soylu, konuşmasında AYM Başkanı'na çağrıda bulunarak "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda yer alan "Şehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" ibaresinin iptal edilmesiyle ilgili itirazını haklı bulan Manisa 1. İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış, Yüksek mahkeme düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdiÇok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'e tecavüz suçlamasında bulunan kadının ifadesi ortaya çıktı
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Ankara'da korkunç kaza! Otomobil bariyere çarptı: 3 kardeş öldü
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Ordu Valisi: Gözlerinin yaşına bakmayız
Vali sosyal medyada paylaştı: Gözlerinin yaşına bakmayız
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
Suriye'den acı haber... Kızılay ekibine silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Suriye'de alçak saldırı! 1 şehit
Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti
Sosyal medyada bunu paylaşıp intihar etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.