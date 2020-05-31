İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bursa'da şehit olan polise ilişkin açıklama

Bakan Soylu, Bursa'da meydana gelen kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada şehit olan polis ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"MUTLU MUSUNUZ?"

Bakan Soylu, "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bursa’da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu..



En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz...



Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir.



Başımız sağ olsun... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020



