İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Afgan göçmen' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

"APO'YU DA ÇIKARMAMIZI İSTEYEBİLİRLER"

Büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler" dedi.

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEYE ALINMASI

FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması ile ilgili de açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YILLARA NAZARAN DAHA YÜKSEK GÖÇ YOK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzensiz (kaçak) göç meselesine ilişkin iddialarına Ağustos ayında yazılı bir metin ile cevap vermişti.

Bakan Soylu o açıklamasında, "Son gelişmelerden kaynaklı Afganistan da dahil olmak üzere geçen yıllara nazaran kaynak ülkelerden henüz daha yüksek bir göç oluşmamıştır” açıklamasında bulunmuştu.

"BU YAKLAŞIMI KINIYOR VE ACİLEN HİDAYET DİLİYORUM"

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı;

“Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın; yeni belirlediği siyasi ikbal uğruna, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Sayın Cumhurbaşkanımıza, göç meselesi ile ilgili olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını kınıyor ve acilen hidayet diliyorum.“

DHA-İHA

