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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gazeteci Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'e bugünkü yazısı nedeniyle çok sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gazeteci Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün bugün yayımlanan yazısı olay oldu.

AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişi eleştiren ve bu yükselişi Bahar Ayvazoğlu'nun konumuna bağlayan Öztürk'e, içişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BU YAZUSU NAMUSSUZLUKTUR

Sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerine yer verdi.

SULEYMAN SOYLU

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