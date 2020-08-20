İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması

Batman’ın Beşiri ilçesinde, Musa Orhan isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatan bir mektup bırakarak tüfeği karnına dayayıp intihar eden İ.E. (18), bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İntihar girişiminin ardından mektupta adı geçen Musa Orhan 17 Temmuz’da gözaltına alındı ve “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Musa Orhan ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü. Fakat cinsel birlikteliği doğrulayan Adli Tıp raporunun gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarında alkollü olduğunu söylemekle yetindi. Orhan, yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı ve görevinden açığa alındı.

TEPKİLER SONRASI TUTUKLANDI

Bu süreçte yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E. ise, önceki gün hayatını kaybetti. Haberin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından bu kez Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Orhan, İ.E.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün tutuklandı.