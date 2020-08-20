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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2020 08:08 | Son Güncelleme

Batman’da bir genç kıza tecavüzle suçlanıp serbest bırakılan uzman çavuş Musa Orhan, kamuoyundan tepki yağınca tutuklandı. Orhan’ın, hayatını kaybeden genç kızı, ‘Eğer birine söylersen seni öldürürüm’ diye tehdit ettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması

Batman’ın Beşiri ilçesinde, Musa Orhan isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatan bir mektup bırakarak tüfeği karnına dayayıp intihar eden İ.E. (18), bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İntihar girişiminin ardından mektupta adı geçen Musa Orhan 17 Temmuz’da gözaltına alındı ve “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Musa Orhan ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü. Fakat cinsel birlikteliği doğrulayan Adli Tıp raporunun gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarında alkollü olduğunu söylemekle yetindi. Orhan, yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı ve görevinden açığa alındı.

TEPKİLER SONRASI TUTUKLANDI

Bu süreçte yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E. ise, önceki gün hayatını kaybetti. Haberin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından bu kez Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Orhan, İ.E.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün tutuklandı.

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BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Soylu, ölen genç kızın abisinin bir polis memuru olduğunu açıklarken "Cenaze, bizim cenazemizdir" dedi.

Yargının görevini yapacağına inandığını söyleyen Soylu, bu olayın özellikle bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirmesinin nedeninin ise HDP milletvekilinin ve PKK'lıların yaptıkları tecavüzlerin üzerini örtmek olduğunu savundu.

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