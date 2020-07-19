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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu-Mehmet Metiner tartışması Twitter'a sıçradı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu-Mehmet Metiner tartışması Twitter'a sıçradı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 16:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Metiner arasında canlı yayında yaşanan 'FETÖ' tartışması Twitter'a taşındı. Mehmet Metiner, "Soylu yokken davanın içindeydim. Reis'e olan sadakatimi de herkes bilir" dedi. Metiner'e jet hızında yanıt veren Bakan Soylu, Bakara suresinin 10. ayeti üzerinden gönderme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu-Mehmet Metiner tartışması Twitter'a sıçradı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'cülerin İçişleri Bakanlığınca göreve getirildiğini söyleyen AK Parti'nin eski milletvekili Mehmet Metiner ile CNN Türk'teki canlı yayında tartışmıştı. Bu tartışmanın üzerine Metiner, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu konuşmada İçişleri Bakanlığının adını ağzına almadığını söyledi ve "Soylu yokken davanın içindeydim. Reis'e olan sadakatimi de herkes bilir" dedi.

SOYLU'DAN 'BAKARA AYETİYLE' GÖNDERME

Bunun üzerine Bakan Soylu'dan jet bir yanıt geldi. Metiner'in söz konusu programda İçişleri Bakanlığına dair sözlerinin videosunu yükleyen Soylu, "Bakara 10: Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır." notunu düştü.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Mehmet Metiner'in "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri üzerine Bakan Soylu yayına telefonla bağlandı. Soylu, Metiner'in sözlerini "Haksızlık" olarak niteleyerek "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir" dedi.

"SİZDEN MÜSAADE İSTEMEDİM"

Metiner, Soylu'nun eleştirileri sonrasında söz almak istedi ancak Bakan Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" demişti. Bunun üzerine de Mehmet Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" diyerek aynı sertlikte karşılık vermişti.


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