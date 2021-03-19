İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı.

İHD'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu gözaltının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: CANI ÇIKACASI DERNEK

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 şehide ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) tepki göstermişti.

Bakan Soylu "1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O İHD denilen canı çıkasıca dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi, onun peşine takılıyorsunuz. Devlet burada üzerine düşen her şeyi yapmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

