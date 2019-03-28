İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştu

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de, “Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir nimeti olarak önümüzde 4 buçuk yıl seçim yok. İşte bu seçim olmayan dönemde, Türkiye ekonomide, gürül gürül adımlar atsın, Türkiye yerli ve milli üretsin, terörün kökünü kazısın istiyoruz" dedi.

Balıkesir programının ardından İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe ilçe meydanında vatandaşlara seslendi. Soylu'ya Cumhur İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de eşlik etti. 3 gün sonra Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini kaydeden Soylu, terörle mücadele konusunda bugüne kadar yapılanları anlatarak, “Bu ülkenin huzurunu bozmak, birlik ve beraberliğini ortadan isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Bu toprakların tek bir şifresi o da birlik, beraberlik ve kardeşliktir" dedi.

“ERDOĞAN VE TÜRKİYE BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Soylu, konuşmasının devamında, “Erdoğan ve Türkiye bir devrim gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini değiştirdi. Bugün okul var, hastane var, öğretmen, doktor, hemşire var. Her ilde üniversite havalimanı var hemen hemen. Ben havadan da gidiyorum yerden de gidiyorum. Mezralara kadar sıcak asfalt var. Kadın ve kültür merkezleri, spor merkezleri, batının herhangi ilçesinden en ufak bir eksikliği söz konusu olmadığı bir gelişimi gerçekleştirdi. Tüm bunlar bu milletin iradesiyle oldu. Korktukları şey, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durursa, etraftaki coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirir. Ayağımıza çelme takmaya çalışmalarının en temel sebeplerinden biri budur." İfadelerini kullandı.