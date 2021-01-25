İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyada hakaret eden Erdal Erbaş hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.