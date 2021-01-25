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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyada hakaret eden Erdal Erbaş hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyada hakaret eden Erdal Erbaş hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

25.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyada hakaret eden Erdal Erbaş hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyada hakaret eden Erdal Erbaş hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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