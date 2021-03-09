İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta konaklama tesislerinin gün boyu denetlendiğini belirterek, denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.