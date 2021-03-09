HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta konaklama tesislerinin gün boyu denetlendiğini belirterek, denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta konaklama tesislerinin gün boyu denetlendiğini belirterek, denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

09.03.2021 09:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta konaklama tesislerinin gün boyu denetlendiğini belirterek, denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta konaklama tesislerinin gün boyu denetlendiğini belirterek, denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
100 metrekare üzerindeki iş yerleri için flaş HES Kodu kararı100 metrekare üzerindeki iş yerleri için flaş HES Kodu kararı
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Peygamberimiz miraçta ne yaptı? Miraç ne demek?

Peygamberimiz miraçta ne yaptı?

Çalışma izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma izni için gerekiyor

Çalışma izin ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olunuyor

Bu görüntüler Kadınlar Günü'nde kaydedildi: Genç kadını darp edip saçlarından sürükledi!

Sevgilisini darp edip yerlerde sürükledi!

Miraç kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?

Miraç kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?

Miraç gecesi süt içilmesinin anlamı nedir? Miraç kandilinde neden süt dağıtılır?

Miraç gecesi süt içilmesinin anlamı nedir?

İnternetten sipariş verdiği fırın yerine oyuncağı geldi

İnternetten fırın siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.