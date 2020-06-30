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  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist Adil Akyürek'in ölü olarak ele geçirildiğini belirtti. 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklanmış ve Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit edilmişti.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı, 500 bin TL’ye kadar ödülle aranan ve gri listede yer alan sözde 'Mirgezer' grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, gri listede yer alan sözde 'Mirgezer' grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir.

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.''

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