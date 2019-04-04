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İçişleri Bakanlığı açıkladı! İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında inceleme başlatıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ramazan İsmail Uygur hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

"İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunun 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İçişleri Bakanlığı'nca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli incelemeler başlatılmıştır." (DHA)


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