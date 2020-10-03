İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Sağlık Bakanlıklıları ortaklaşa 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon' planı hazırlamış, bu plan çerçevesinde İçişleri Bakanlığı 1 Ocak’ta 81 il valiliğine genelge gönderilmişti. Genelge kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca, polis sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği', ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Büro amirliği sayısı 81’den bin 5'e çıkartıldı.

112 BİN 478 KOLLUK PERSONELİNE EĞİTİM VERİLDİ

1 Kasım 2019 ile 1 Ekim 2020 tarihleri arasında polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 112 bin 478 kolluk personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam edildi. Yıl sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. Kadına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar, daha önceleri polis merkezlerindeki görevli personel tarafından yürütülürken, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle yeni kurulan birimlerde konusunda eğitimli personel tarafından yürütülmeye başlanıldı. 6284 sayılı Kanun kapsamına giren, ancak yalnızca adli bir olay olarak değerlendirilen tehdit, hakaret vb. olaylara ilişkin müracaatlar, yeni kurulan birimlerde titizlikle ele alınmaya başlandı.