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  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen operasyonda turuncu listede aranan Yahya Atmaca'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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