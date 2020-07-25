İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, "Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen ter\u00f6ristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca oldu\u011fu tespit edildi." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Gen\u00e7 kad\u0131n deh\u015feti ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131! Beylikd\u00fcz\u00fc'nde yakaland\u0131Ayasofya Camii'nde bir tek oraya hal\u0131 serilmedi! \u0130\u015fte nedeniHSK ihra\u00e7 listesi ile 26 hakim-savc\u0131 g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131 | Son dakika HSK kararnamesi